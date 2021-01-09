 سرقة حاسوب محمول من مكتب بيلوسي خلال اقتحام الكابيتول - بوابة الشروق
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سرقة حاسوب محمول من مكتب بيلوسي خلال اقتحام الكابيتول

رويترز
نشر في: السبت 9 يناير 2021 - 8:05 ص | آخر تحديث: السبت 9 يناير 2021 - 8:05 ص

أفاد درو هاميل، مساعد رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، يوم الجمعة، بسرقة حاسوب محمول من مكتبها خلال حادث اقتحام مبنى الكونغرس.

وقال هاميل، في تغريدة نشرها الجمعة عبر "تويتر"، إن الحاسوب المحمول كان مخصصا لغرفة المؤتمرات وكان يستخدم للعروض فيها، وأحجم عن تقديم مزيد من التفاصيل.

وتشكل سرقة الأجهزة الإلكترونية من مكاتب الكونغرس مصدر قلق مستمر منذ اقتحام مجمع الكابيتول يوم 6 يناير من قبل مجموعة واسعة من أنصار الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب.

وأفاد عضو مجلس الشيوخ، الديمقراطي جيف ميركلي، عبر "تويتر"، كذلك باختفاء جهاز حاسوب محمول من مكتبه.

وقال القائم بأعمال المدعي العام الأمريكي، مايكل شيروين، الخميس، إن بعض السرقات قد تعرض ما وصفه بجوانب متعلقة بالأمن القومي للخطر.

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