ترامب يعتزم إنشاء منصة خاصة بعد حظر تويتر لحسابه

يعتزم الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، إنشاء منصه إلكترونية خاصة به، بعدما علق موقع التدوينات القصيرة "تويتر" حساب ترامب، بشكل نهائي، قبل أقل من أسبوعين على نهاية حقبته الرئاسية.

وكتب ترامب عبر حسابه البديل @POTUS، بعد تعليق توتير لحسابه الأصلي @realDonaldTrump، قائلا، إنه يبحث هو وفريقه إمكانية "إنشاء منصة إلكترونية خاصة به في المستقبل القريب"، وفقا لموقع "ذا هيل" الإخباري الأمريكي.

وأضاف: "مثلما أقول منذ وقت طويل، يتمادى "تويتر" في حجب حرية التعبير، واليوم قام "تويتر" بتعليق حسابي على منصتهم بالتنسيق مه الديمقراطيين واليساريين، لإسكاتي وإسكاتك (من يقرأ التدوينة) والـ75 مليون الذين صوتوا لي".

ومضى قائلا: "تويتر شركة خاصة بالفعل، ولكن بدون البند 230 من قانون أداب الاتصالات(لعام 1996) التي أعطتها لها الحكومة، لم تكن ستستمر طويلا".

وأوضح: "لقد توقعت أن يحدث ذلك. وتناقشنا مع مواقع أخرى، وسيكون هناك إعلان هام قريبا، بينما ننظر أيضًا في إمكانيات بناء منصتنا الخاصة في المستقبل القريب". وتابع "لن يتم إسكاتنا!".

وسرعان ما أزيلت تغريدات ترامب من الصفحة ولكن تمت مشاهدتها قبل أن تختفي. كما تم إطلاع الصحفيين الذين يغطون البيت الأبيض على نسخة من بيان ترامب.

وقال متحدث باسم تويتر، لموقع "ذا هيل" الأمريكي، إن محاولات ترامب للالتفاف على الحظر باستخدام حساب @POTUS أو @WhiteHouse سيتم إزالتها.

وأعلن "تويتر" مساء أمس الجمعة، تعليق الحساب الرئيسي لترامب بشكل دائم بعد أن تبين أنه يشكل "خطر المزيد من التحريض على العنف".

وكان "تويتر"قد أوقف حساب ترامب في وقت سابق عن التغريد لمدة 12 ساعة وسط تداعيات على أعمال الشغب التي وقعت يوم الأربعاء في واشنطن وانتهت باقتحام أنصاره لمبنى الكونجرس..

يأتي قرار "تويتر" في الوقت الذي أعلن فيه موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" يوم الخميس الماضي، أنها سيعلق استخدام ترامب لحسابه على "فيسبوك" حتى يتم تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن رسميا، مع إمكانية أن تمتد إلى أبعد من ذلك.