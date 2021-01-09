دراسة: أدوية التهاب المفاصل تقلل معدل الوفاة بين مرضى كورونا في العناية المركزة

أفادت دراسة طبية حديثة، بأن علاج مرضى فيروس "كورونا" المستجد المصابين بأمراض خطيرة بأدوية تستخدم عادة فى علاج التهاب المفاصل، قد يحسن بشكل كبير من معدل البقاء على قيد الحياة.

وجاءت النتائج المتوصل إليها، فى إطار دراسة حديثة أجريت لتقييم تأثير العلاجات المطبقة على مرضى فيروس "كورونا" المستجد، خاصة ممن تضطرهم ظروفهم المرضية لدخول وحدة العناية المركزة.

وأظهرت النتائج الأولية التي تم الإبلاغ عنها في نوفمبر، أن عقار "التوسيليزوماب"، المستخدم فى علاج التهاب المفاصل، من المرجح أن يحسن النتائج بين مرضى فيروس"كورونا " المستجد (كوفيد- 19) خاصة بين المرضى المصابين بأمراض خطيرة. لكن، التأثير على بقاء المريض وطول الوقت على دعم الأعضاء في وحدة العناية المركزة لم يكن واضحًا.

ويُظهر التحليل الأخير أن عقاري "التوسيليزوماب"، و"ساريلوماب"، كلا النوعين من مُعدِّلات المناعة يُطلق عليهما مضادات مستقبلات (IL-6) لهما تأثير كبير على بقاء المريض، ما يقلل معدل الوفيات بنسبة 8.5%". علاوة على ذلك، أدى العلاج إلى تحسين فرص الشفاء بحيث يمكن للمرضى فى المتوسط الخروج من وحدة العناية المركزة (ICU) قبل حوالي أسبوع.