أعربت الدكتورة فرحة الشناوي، العميد الأسبق لكلية الطب جامعة المنصورة وعضوة مجلس النواب بالتعيين، عن سعادتها باختيار الرئيس عبدالفتاح السيسي لها كعضو بمجلس النواب، قائلة: «شعرت بمزيج من السعادة والتقدير والمسؤولية».



وتوجهت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الجمعة، بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه للمرأة خلال السنوات الماضية، مضيفة أنه أمر متوقع من توجهات القيادة السياسية.



وقالت إن ملفات التعليم والصحة والمرأة ستقع في صدارة أولوياتها خلال عملها كعضو بمجلس النواب، مشيرة إلى أنها تطلع إلى أن يرتقي التعليم في مصر إلى مكانة متميزة على مستوى العالم.



وأضافت أن ملف التحول الرقمي في التعليم هام خلال المرحلة المقبلة، خاصة بعد أزمة كورونا، موضحة أنها ستعمل على ملف التعليم عن بعد من خلال المنصات الإلكترونية واستخدام التكنولوجيا في التعليم.