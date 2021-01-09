 وزير الصحة الكويتي: استقبال الدفعات الجديدة من لقاح كورونا بداية الأسبوع المقبل - بوابة الشروق
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وزير الصحة الكويتي: استقبال الدفعات الجديدة من لقاح كورونا بداية الأسبوع المقبل

أ ش أ
نشر في: السبت 9 يناير 2021 - 6:19 م | آخر تحديث: السبت 9 يناير 2021 - 6:19 م

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، استقبال الدفعات الجديدة من لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بداية الأسبوع المقبل.

وأضاف الشيخ باسل الصباح - في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" اليوم السبت - أن هذه الدفعات ستكون متتابعة خلال الأشهر القادمة، حتى تعم الفائدة منه على جميع المواطنين والمقيمين.

جدير بالذكر أن الشحنة الأولى من لقاح "فايزر-بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا، قد وصلت إلى مطار الكويت في 23 ديسمبر الماضي؛ حيث أطلقت الكويت في 24 ديسمبر حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في مركز الكويت للتطعيم بالقاعة رقم 5 في أرض المعارض الدولية بمنطقة مشرف.


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