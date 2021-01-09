انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا في الجزائر

انطلقت اليوم السبت، رسميًا الحملة الوطنية الجزائرية للتلقيح ضد فيروس كورونا، تحت إشراف وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

ونقلًا عن موقع جريدة «النهار» الجزائري، صباح السبت، أوضح الناطق الرسمي للجنة رصد كورونا جمال فورار، أن الحملة الوطنية ستدوم لأشهر عديدة، لأنها تختلف عن حلات التلقيح الأخرى.

وأضاف جمال فورار، أن الوزارة اعتمدت لجنة مخصصة لتكوين مؤطرين على المستوى الوطني، الأسبوع المقبل، حيث تهدف اللجنة إلى مراقبة التلقيح، كما تم وضع لجنة مكلفة للتواصل، لمتابعة العملية.

وأشار إلى أن أولوية التلقيح ستكون لقطاع الصحة، والذين لديهم مهنة استراتيجية، وأصحاب الأمراض المزمنة، قائلًا إن هناك مؤسسات جوارية تم تفعيلها للمشاركة في الحملة بالإضافة إلى فرق متنقلة تصل إلى مناطق الظل.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن سلسلة التبريد ستكون مضمونة وكل الوسائل اللوجستية مهيئة من أجل انطلاق عملية التلقيح، موضحًا أن معهد باستور سيتكفل بتخزين اللقاح فور وصوله.