عبدالشهيد للمحاماة يعتزم التوسع فى ليبيا

يعتزم مكتب عبدالشهيد للمحاماة افتتاح فرعا له فى ليبيا بالتعاون مع احد مكاتب المحاماة الليبية وذلك خلال الفترة القادمة ضمن خطط المكتب للتوسع خارج مصر وخاصة فى السوق الإفريقية ودول المغرب العربى.

وكان مكتب المحاماة الشهير افتتح الأسبوع الماضى فرعا فى الخرطوم بالتعاون مع مكتب المحامية السودانية يسرا الحسن بادى، ويبدأ المكتب الجديد عمله فى فبراير المقبل، ويأتى افتتاحه بعد أن رفعت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على السودان، وهو ما أتاح لمكتب عبد الشهيد فرصة لتوسيع وجوده الإقليمى فى سوق ذات «مشهد اقتصادى وسياسى متغير». ويقدم المكتب مجموعة كاملة من الخدمات القانونية لعملائه الحاليين والمستقبليين.

ويمتلك «عبدالشهيد للمحاماة» مكتبا فى دولة إثيوبيا بالتعاون مع أحد مكاتب المحاماة الإثيوبية، وأول تواجد له خارج حدود مصر.

وشارك مكتب عبدالشهيد للمحاماة كمستشار قانونى لشركة «إن آى كابيتال» الذراع الاستثمارية لبنك الاستثمار القومى فى صفقة استحواذها على شركة عربية أون لاين للوساطة فى الأوراق المالية المملوكة لبنك عودة لبنان.