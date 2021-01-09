رئيس شعبة المستلزمة الطبية: أزمة الأكسجين في المستشفيات مفتعلة

قال الدكتور محمد إسماعيل عبده، رئيس شعبة المستلزمة الطبية، بالغرف التجارية، «مع بداية كورونا، لم نسمع أن هناك مشكلات في الأكسجين، لأنه لم يكن هناك شائعات بنقص الأكسجين، ولم يكن هناك تكالب على الأسطوانات، وهو ما حدث في هذه الفترة».

وتابع خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة» الذي يقدمه لإعلامي إبراهيم عيسى والمذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء السبت،: «كان أولى بهذه الشائعات أن تحدث فى بداية الجائحة، وهو ما يعنى أنها أزمة مفتعلة»، مضيفًا أن الأكسجين يوجد بمصدرين، أولًا المصدر الثابت بالمستشفيات، وهذا لا مشكلة فيها، إلا إذا حدث بها خطأ إدارى.

وأضاف أن الأكسجين يستخلص من الجو من خلال ماكينات، ثم يتحول إلى سائل، يتم ضخه فى أنابيب كبيرة، متابعًا: «الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، طالب بزيادة إنتاج الأكسجين، ونؤمن حاليا وجود الأكسجين في المستشفيات».

وذكر أنه سيتم ذلك بالتعاون بين الغرف التجاربة، واتحاد الصناعات، وشركات الغاز، مؤكدًا أنه لن يتم زيادة سعر الأكسجين، ولكن المشكلة في زيادة سعر الأنبوبة نتيجة ارتفاع سعر طن الحديد إلى 6 ألاف جنيه.