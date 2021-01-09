سوريا: تسجيل 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق سيطرة الحكومة

استقر عدد الاصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا في مناطق سيطرة الحكومة السورية دون المئة إصابة .

وقالت وزارة الصحة السورية في بيان يوم الجمعة "تسجيل ٩٥ إصابة جديدة بفيروس كورونا بينهم 25 في دمشق و 18 في طرطوس و15 في حمص 15 في اللاذقية ما يرفع العدد الإجمالي إلى ١٢١٧٩ ، كما تم تسجيل شفاء ٦٥ حالة من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى ٥٨٨٩ ".

وأضاف بيان الوزارة أنه تم "تسجيل وفاة ٨ حالات من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى ٧٦٣ ".

يشار إلى ان عدد الحالة المسجلة يوميا بفيروس كورونا منذ مطلع العام ثبت دون المئة إصابة يوميا .