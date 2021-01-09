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أعداد جريدة الشروق
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سوريا: تسجيل 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق سيطرة الحكومة

د ب أ
نشر في: السبت 9 يناير 2021 - 1:32 ص | آخر تحديث: السبت 9 يناير 2021 - 1:32 ص

استقر عدد الاصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا في مناطق سيطرة الحكومة السورية دون المئة إصابة .

وقالت وزارة الصحة السورية في بيان يوم الجمعة "تسجيل ٩٥ إصابة جديدة بفيروس كورونا بينهم 25 في دمشق و 18 في طرطوس و15 في حمص 15 في اللاذقية ما يرفع العدد الإجمالي إلى ١٢١٧٩ ، كما تم تسجيل شفاء ٦٥ حالة من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى ٥٨٨٩ ".

وأضاف بيان الوزارة أنه تم "تسجيل وفاة ٨ حالات من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى ٧٦٣ ".

يشار إلى ان عدد الحالة المسجلة يوميا بفيروس كورونا منذ مطلع العام ثبت دون المئة إصابة يوميا .

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