تأجيل جلسة استماع لوزير الداخلية الإيطالي السابق سالفيني

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أرجأت جلسة استماع قبل محاكمة محتملة لوزير الداخلية الإيطالي السابق ماتيو سالفيني، حسبما أفادت تقارير إعلامية محلية.

ويواجه سالفيني، زعيم حزب الرابطة اليمينية المتطرفة، تهمة احتجاز مهاجرين بدون وجه حق على متن قارب وإساءة استخدام منصبه.

وذكرت التقارير اليوم السبت أن المحكمة في باليرمو، عاصمة صقلية، حددت موعدا جديدا هو 20 مارس لجسلة الاستماع.

وكان التأخير بسبب الحاجة إلى ترجمة وثائق مهمة إلى الإيطالية، من بين أمور أخرى.

وفي أغسطس2019، رفض سالفيني وهو وزير الداخلية آنذاك توفير الملاذ الآمن لسفينة إنقاذ مهاجرين في جزيرة لامبيدوزا.

فيما نفى سالفيني ارتكاب أي مخالفة.