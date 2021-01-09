عرضت فضائية «روسيا اليوم» مقطع فيديو يرصد بناء الجيش الأمريكي سياجًا حول مبنى الكونجرس الأمريكي «الكابيتول» بعد اقتحامه من قبل أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، يوم الأربعاء الماضي.

وبدأت أطقم البناء تشييد سياج مرتفع حول مبنى الكابيتول في واشنطن يوم الخميس، عقب اقتحام مجموعة كبيرة من أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المبنى في اليوم السابق.

وأكّد وزير الجيش رايان مكارثي أن عناصر الجيش كانوا يشيّدون سياجا بارتفاع 2.13 مترا حول كامل مبنى الكابيتول، واصفا إياه بأن «صعب التسلق»، حيث سيبقى في مكانه لمدة 30 يوما على الأقل.