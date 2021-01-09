 الرئيس التونسي يدعو للنظر في فرض حجر شامل بالمناطق الأكثر انتشارًا لفيروس كورونا - بوابة الشروق
السبت 9 يناير 2021 4:12 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع أن يساهم قرار تأجيل امتحانات نصف العام في تراجع إصابات كورونا بمصر؟

النتـائـج تصويت

الرئيس التونسي يدعو للنظر في فرض حجر شامل بالمناطق الأكثر انتشارًا لفيروس كورونا

أ ش أ
نشر في: السبت 9 يناير 2021 - 3:34 ص | آخر تحديث: السبت 9 يناير 2021 - 3:34 ص

دعا رئيس التونسي قيس سعيد اللجنة العلمية لمكافحة فيروس "كورونا"، للنظر في إمكانية فرض حجر صحي شامل بالمناطق التي تشهد انتشارًا سريعًا للفيروس.
واعتبر الرئيس التونس- خلال لقائه وزير الصحة فوزي مهدي وأعضاء اللجنة العلمية بقصر قرطاج، اليوم الجمعة- أن الإجراءات التي تم اتخاذها للحد من تفشي فيروس "كورونا" لم تحقق هدفها بسبب تراخي المواطنين، مستنكرًا عدم تطبيق حظر التجوال ومنع التجمعات بعدد من المناطق ما تسبب في انتشار الفيروس.
وطالب سعيد بضرورة فرض تطبيق الإجراءات المتخذة من طرف اللجنة العلمية؛ لمنع تفشي الفيروس على غرار ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي واحترام حظر التجوال.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك