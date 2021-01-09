شارلوت تسير على خطى والدتها دوقة كامبريدج

استطاعت كيت ميدلتون دوقة كامبريدج، زوجة الأمير ويليام، التي ستكمل عامها الـ39 اليوم السبت 9 يناير، أن تلفت الأنظار إليها بسبب طريقتها في اختيار الأحذية والملابس، حيث أنها تتبع البساطة في كل شئ وهذا جعلها مميزة.

وحصلت الأميرة شارلوت ابنة دوقة كامبريدج على طباع مشابهة لوالدتها في الأحذية التي أصبحت تظهر بها في المناسبات العائلية والاحتفالات.

وظهرت شارلوت في أكثر من مناسبة وهي ترتدي النسخة المصغرة من لبعض الأحذية المفضلة لدى والدتها كيت ميدلتون، منهم خلال التقاطها صور بطاقة عيد الميلاد السنوية لعائلة كامبريدج العام الماضي، وكان الحذاء من الجلد البني وله رقبة طويلة ومبطن من الداخل، وهو نفس الحذاء الذي ظهورت "ميدلتون" به عدة مرات على مدار سنوات.

ويعتبر الحذاء الجلد هو أكثر ما لفت الانتباه للتشابه الذي أصبح يظهر بين كيت وابنتها الوحيدة، حيث أن هذا الحذاء ارتدئه كيت منذ أكثر من 16 عامًا، وهو للمصممة "بينيلوبي تشيلفرز"، وما تغير في التصميم هو أن حذاء الأم جلد كامل والأبنة يحتوي على فرو في المقدمة- بحسب مجلة "بيبول" الأمريكية الأسبوعية.

وتعتز كيت بالحذاء الخاص بها والذي ظهرت ابنتها بنسخة مشابهة له، لأنه هو الحذاء الذي كانت ترتديه حينما تعرفت على الأمير ويليام، ووصل سعر هذا النوع من الأحذية لـ695 دولارًا عام 2004؛ بسبب استمرار كيت في ارتداء الحذاء في مناسبات مختلفة على مدار سنوات، مثل ذهابها به مع زوجها في كندا بجولة ملكية رسمية، وإلى الهند.

وحذاء الأميرة شارلوت مصنوع يدويًا من الجلد الإسباني ونعل مطاطي مريح وهو طبق الأصل من حذاء كيت، ولا يوجد اختلاف بينهم سوى أن الأول مبطن حتى يحمي القدم من الطقس البارد خلال جولات العائلة المالكة في الشتاء، وتكلفة الحذاء الصغيرة 375 دولارًا.