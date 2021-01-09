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رئيس الوزراء ينعي أمين عام نقابة المهندسين

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

نشر في: السبت 9 يناير 2021 - 12:19 م | آخر تحديث: السبت 9 يناير 2021 - 12:19 م
مدبولى: شرُفت بالعمل معه بوزارة الإسكان وكان مثالا للإخلاص والتفانى
نعى مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اللواء مهندس محمود مغاورى، أمين عام نقابة المهندسين، الذى رحل فجر اليوم السبت.

وقال رئيس الوزراء: لقد شرفت بالعمل مع اللواء مغاورى، أثناء رئاسته الجهاز المركزى للتعمير بوزارة الإسكان، وكان الفقيد، رحمه الله، مثالا للإخلاص والتفانى، والعمل بروح الفريق، متمتعا بخلق رفيع، وتواضع أكسبه احترام الجميع.

وبعث مدبولى تعازيه إلى المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، وأعضاء هيئة المكتب والمجلس الأعلى للنقابة، فى الراحل الكريم، كما بعث تعازيه إلى أسرته الكريمة، داعيا الله عز وجل أن يتغمده برحمته.

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