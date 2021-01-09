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أحزاب المعارضة في نيبال تتظاهر ضد حل البرلمان

كاتماندو - د ب أ
نشر في: السبت 9 يناير 2021 - 10:40 م | آخر تحديث: السبت 9 يناير 2021 - 10:40 م

نظمت المعارضة السياسية في نيبال مسيرات في أنحاء البلاد، اليوم السبت، احتجاجا على حكومة رئيس الوزراء خادجا براساد شارما أولي، وسط أزمة سياسية عميقة أثارها حل البرلمان.

وشارك في المسيرة آلاف من المنتمين إلى حزب المؤتمر النيبالي وحزب جاناتا ساماجوادي نيبال، وفصيل من الحزب الشيوعي النيبالي الحاكم في مدن كبرى للمطالبة بإعادة انعقاد البرلمان.

وطالب المحتجون باستقالة أولي والرئيسة بيديا ديفي بنداري.

وشهدت نيبال احتجاجات واسعة النطاق منذ أن حلت بنداري البرلمان، بناء على توصية أولي، الشهر الماضي وأعلنت عن إجراء انتخابات عامة مبكرة.

وقال أولي، الذي تولى السلطة على رأس تحالف الأحزاب الشيوعية الذي فاز بأغلبية ساحقة في عام 2017 ، إنه اضطر إلى حل البرلمان بعد أن منعه زملاؤه في التكتل من تنفيذ جدول أعماله.

وأوضح أنهم حاولوا الإطاحة به من خلال تصويت بحجب الثقة.

ووصفت أحزاب المعارضة و4 قضاة سابقين على الأقل في المحكمة العليا خطوة أولي بأنها غير دستورية وغير ديمقراطية.


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