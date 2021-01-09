كشف مسؤول في وزارة الصحة الجزائرية اليوم السبت، عن رصد غلاف مالي بقيمة 1.5 مليار دولار لاقتناء اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقال جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا في مؤتمر صحفي، إن الدولة خصصت 115 مليون دولار للشحنة الأولى من الجرعات، على أن يصل المبلغ إلى 1.5 مليار دولار عند تسلم شحنات الجرعات الأخرى.

وأوضح فورار، أنه سيتم الشروع في عملية التطعيم فور استلام الجرعات الأولى خلال "الأيام القليلة القادمة"، مشيرًا بأن اللقاح يعد "الوسيلة الوحيدة الناجعة لكسر سلسلة العدوى بالمجتمع".

ولفت فورار إلى أن الجزائر لن تختار لقاحا لمخبر واحد، بل على غرار بقية دول العالم ستعتمد عدة لقاحات لعدة مخابر خاصة تلك التي تتوفر على معايير الفعالية والأمن للمواطنين وبدون مضاعفات، مؤكدًا على جاهزية وزارة الصحة لوجستيا ومهنيا لمباشرة حملة التطعيم في حينها.

وكشف فورار، عن تهيئة 8 آلاف وحدة للتطعيم تتنوع بين عيادات متعددة الخدمات ومراكز الصحة الجوارية وقاعات علاج.

كما أبرز فورار أن الأولوية في التطعيم الذي لن يكون إجباريا، ستكون لموظفي قطاع الصحة والقطاعات الاستراتيجية الأخرى والمسنين والمصابين بالأمراض المزمنة، في حين تستثنى منه النساء الحوامل والمصابون بالحساسية لمكونات اللقاح وكذا الأطفال.

يذكر أن الجزائر سجلت حتى أمس الجمعة 101657 إصابة بفيروس كورونا، و2798 وفاة، مقابل 68 ألفًا و802 حالة شفاء، بحسب البيانات الرسمية لوزارة الصحة.