الكويت تسجل حالتي وفاة و427 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم السبت، تسجيل 427 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 153900، في حين تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين؛ ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 942 حالة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، في البيان الصحفي اليومي، إن هناك 51 حالة تتلقى الرعاية الصحية في العناية المركزة، لیصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتھا بمرض "كوفید-19"، ولازالت تتلقى الرعایة الطبیة اللازمة 4230 حالة.

وعن حالات الشفاء، قال السند إنه تم تسجيل 245 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 148728 حالة.

وأضاف السند أن عدد المسحات التي تم إجراؤھا في الساعات ال24 الماضیة بلغ 8015 مسحة، لیبلغ مجموع الفحوصات 1319646 فحصا.

وجدد الدعوة إلى المواطنین والمقیمین لمداومة الأخذ بسبل الوقایة كافة وتجنب مخالطة الآخرین والحرص على تطبیق استراتیجیة التباعد البدني، موصیا بزیارة الحسابات الرسمیة لوزارة الصحة والجھات الرسمیة في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصیات وكل ما من شأنه الإسھام في احتواء انتشار الفیروس.