الداخلية تضبط 13 ألف شخص لعدم ارتداء الكمامة و682 محلا مخالفا في 24 ساعة

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أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط 13125 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ13125 شخصا.

كما تم تحرير 682 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 163 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالى مضبوطات 931 أرجيلة.

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وإحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وجارِ استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.