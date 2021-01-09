نيويورك تايمز: دبلوماسيون أمريكيون يحثون الخارجية على التنديد بدور ترامب في اقتحام الكونجرس

حث دبلوماسيون أمريكيون مسؤولي وزارة الخارجية على التنديد صراحة بدور الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، في اقتحام حشد من مؤيديه لمبنى الكابيتول يوم الأربعاء الماضي.

وحسبما نشرته «نيويورك تايمز»، صباح اليوم السبت، فإن مطالبات الدبلوماسيين عكست القلق والغضب الشديدين داخل السلك الخارجي من مزاعم ترامب غير الصحيحة بشأن تزوير الانتخابات، إضافة إلى دوره في التحريض على اقتحام مبنى الكابيتول.

وقال أحد الدبلوماسيين، إنه تم رفع مذكرة في هذا الشأن، وقعها أكثر من 100 شخص.

وكان أنصار دونالد ترامب، قد اقتحموا مبنى الكونجرس، مساء الأربعاء، ووقعت اشتباكات مع قوات الأمن، ما أدى إلى تعليق جلسة مجلس الشيوخ المنعقدة للتصديق على نتائج الانتخابات الأمريكية، وفرض حظر تجول في واشنطن وعدد من المناطق القريبة منها.