وزارة الصحة الأفغانية: تلوث الهواء أخطر من الحرب على حياة السكان

ذكرت وزارة الصحة العامة الأفغانية، أن خمسة آلاف شخص فقدوا أرواحهم بسبب أمراض متعلقة بتلوث الهواء في البلاد في عام 2020، 2900 منهم بسبب أمراض في الجهاز التنفسي و2073 بسبب أمراض في القلب، حسب قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية اليوم السبت.

ومازال تلوث الهواء يمثل تحديا كبيرا لهؤلاء الذين يعيشون في المدن،لاسيما كابول، حيث يستقبل مستشفى واحد تملكه الحكومة وهو مستشفى "وزير أكبر خان"، أكثر من 100 مريض، بشكل يومي، والذين يعانون من أمراض متعلقة بتلوث الهواء، استنادا إلى أرقام قدمها الأطباء.

وذكر الأطباء أن تلوث الهواء يمثل تهديدا أكبر من الحرب التي تودي بأرواح حوالي ثلاثة آلاف مدني سنويا في البلاد.

وقالت معصومة جعفري، المتحدثة باسم وزارة الصحة، إن "تلوث الهواء يجب أن يتقلص حتى نمنع معدل الوفيات من الأمراض المتعلقة بتلوث الهواء".

وقالت الهيئة الوطنية لحماية البيئة، إن عقود الحرب في البلاد أضرت بجهود معالجة التحدي المتمثل في تلوث الهواء لاسيما في كابول، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها حوالي ستة ملايين نسمة.