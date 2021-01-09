 محافظ كفر الشيخ يمهل أصحاب المحال 48 ساعة لرفع إشغالات الطريق - بوابة الشروق
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محافظ كفر الشيخ يمهل أصحاب المحال 48 ساعة لرفع إشغالات الطريق

محافظة كفر الشيخ
محافظة كفر الشيخ
محمدنصار
نشر في: السبت 9 يناير 2021 - 4:50 م | آخر تحديث: السبت 9 يناير 2021 - 4:50 م

أمهل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أصحاب المحال 48 ساعة، وطالبهم بالالتزام بخط التنظيم بشارع إبراهيم المغازي، مؤكداً أن الشارع من حق المواطن، ولا يحق لهم التعدي على حرم الطريق.

جاء ذلك خلال جولة لمحافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، وبحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، بعدد من الشوارع بشرق مدينة كفر الشيخ، منها شارع النبوي المهندس، وشارع ابراهيم المغازى، لمتابعة أعمال التوسعة، والرصف بالانترلوك على جانبي الشوارع.

من جانبه وجه اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، بمتابعة التزام أصحاب المحال بخط التنظيم لتكون عملية الرصف بالانترلوك وفق خط مستقيم، لتسهيل الحركة المرورية للمارة.

كما تفقد محافظ كفرالشيخ ونائبه، موقف كفر الشيخ العمومي، للتأكد من التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات، والالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.


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