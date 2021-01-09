بيلوسي تصدر تعليمات للجنة القواعد بالنواب للاستعداد لمساءلة ترامب

أصدرت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بوليسي، تعليمات للجنة القواعد بالمجلس بشأن الاستعداد لمساءلة الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، وذلك حسبما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، صباح اليوم السبت.

وأفادت وكالة «رويترز» للأنباء،في وقت سابق، بأن شبكة «إن.بي.سي نيوز» حصلت على مسودة خاصة بمساءلة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب تقول إن «الرئيس تورط في جرائم كبرى بالتحريض على تمرد».

وصادق الكونجرس الأمريكي، الخميس، على فوز جو بايدن بأكثر من 270 صوتا بالمجمع الانتخابي، حيث تقدم بايدن بنتيجة 306 أصوات على ترامب الذي نال 232 صوتا.

وكان أنصار دونالد ترامب، قد اقتحموا مبنى الكونجرس، مساء الأربعاء، ووقعت اشتباكات مع قوات الأمن، ما أدى إلى تعليق جلسة مجلس الشيوخ المنعقدة للتصديق على نتائج الانتخابات الأمريكية، وفرض حظر تجول في واشنطن وعدد من المناطق القريبة منها.