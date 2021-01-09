رئيس النواب الليبي ينفي إرسال مبعوث لأنقرة: لا نتسول أو نتلقى أوامر من تركيا

نفي رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح ما تناولته عدد من وسائل الإعلام حول إرساله مبعوثاً شخصياً إلى أنقرة، وهو ما ذكره عضو الحزب الحاكم في تركيا باكير اتاجان، على قناة «العربية الحدث».

وقال صالح، وفقًا لما أورده الموقع الرسمي لمجلس النواب الليبي، اليوم السبت: «نحن لا نتسول ولا نتلقى أوامر من تركيا أو من غيرها، ونعمل من أجل أمن واستقرار ليبيا وليس لدينا ما نخفيه والشعب يشارك ويتابع في خطواتنا أول بأول».

وأكد المستشار عقيلة صالح على أن «مصلحة الشعب الليبي فوق كل اعتبار وأمن واستقرار ليبيا هدفنا الذي لن نحيد عنه»، مختتمًا: «لن نتردد في التواصل مع الدول الفاعلة في ملف الأزمة الليبية لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا ولكن ليس على حساب مصلحة الليبيين ودون مساس بالسيادة الوطنية».