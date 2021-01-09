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الكويت تسجل 427 إصابة جديدة بفيروس كورونا

هديل هلال
نشر في: السبت 9 يناير 2021 - 4:49 م | آخر تحديث: السبت 9 يناير 2021 - 4:49 م

أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تسجيل 427 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 153 ألفًا و900 في البلاد.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، اليوم السبت، أشارت «الصحة الكويتية» إلى تسجيل حلتي وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 942.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 245 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 148 ألفًا و728.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا، اليوم السبت، إلى أكثر من 1.9 وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 88 مليون إصابة.


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