مصانع الملابس تطالب الحكومة بمحفزات للحماية من الإغلاق

ناشد أصحاب ومصنعو الملابس الجاهزة الحكومة بضرورة إطلاق حزمة جديدة من الحوافز لإنقاذ المصانع من الإفلاس بسبب استمرار تداعيات فيروس كورونا وتوقف حركة الصادرات بشكل كبير.

‎مارى لويس رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة شددت على أهمية دعم الدولة لقطاع الملابس الجاهزة للحفاظ على الأيدى العاملة بالقطاع خاصة فى ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد.

‎اشارت إلى حرص المجلس على الاستفادة من المكاتب التجارية المصرية بالخارج للتسويق والترويج الإلكترونى لمنتجات القطاع بمختلف الأسواق العالمية.

وأوضح محمد قاسم رئيس المجلس التصديرى السابق أن استمرار الأوضاع الحالية سيؤدى إلى خروج الكثير من المصانع من السوق بسبب إغلاق الأسواق وانخفاض الطلب.

وإوضح قاسم أن قطاع الملابس الجاهزة من أكثر القطاعات التى تضررت بسبب فيروس كورنا وموجة الركود التى ضربت الأسواق.

وطالب المجلس التصديرى للملابس الجاهزة البنك المركزى بإطلاق مبادرة جديدة للصناعة بتسهيل ائتمانى بسـعر عائد 5% تستفيد منها جميع المشروعات الصناعية بالإضافة إلى دعم تسهيل ائتمانى على الدولار بنسبة 1%، لتنمية الصادرات فى أقل فترة زمنية، ومساندة المصانع فى ظل الظروف الراهنة التى يمر بها الاقتصاد بسبب جائحة كورونا للحفاظ على الصناعة وسد عجز السيولة النقدية والوفاء باحتياجات العاملين.

وأكد المجلس على ضرورة إعادة النظر فى دعم الطاقة للمصانع لكى تفى بالمتطلبات أمام الأسواق الخارجية وتتمكن من المنافسة عالميا، خاصة وأن مصر شهدت اكتشافات ممتازة فى مجال حقول الغاز بالاضافة إلى تراجع الأسعار العالمية للغاز

كما طالب المجلس بتخفيف الأعباء التى تواجه المصدرين لتعزيز فرص نفاذ المنتجات للأسواق العالمية وزيادة تنافسيتها وتنمية الصادرات المصرية لمختلف أسواق العالم، لافتا إلى أن المصدريين يواجهون ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء، زيادة المصروفات على عملية التخليص الجمركى كفرض رسوم إضافية على كل شهادة يتم استخلاصها، ورسوم النافذة الواحدة، ورسوم الأرضيات نتيجة تأخر الإفراج.