أصول الشباب الأمريكي تتخطى حاجز 10 تريليونات دولار لأول مرة

على الرغم من الركود الناجم عن الجائحة في 2020، ضاعف الشباب الأمريكي أصوله على مدار السنوات الأربع الماضية، حسبما أظهرت بيانات مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزى الأمريكى".

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء، بأن هذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها أصول شباب ما يعرف بجيل الألفية حاجز الـ10 تريليونات دولار.

لكن هذا الجيل، وأكبرهم سنا بلغ الأربعين سنة هذا العام، يتحمل عبء ديون هائل كذلك ، بحسب التقرير الذي تتبع ثروات الأمريكيين خلال الربع الثالث من عام 2020.

وأفاد التقرير بأن جيل الألفية، ممن ولدوا بين عامي 1981 و1996، لديه ديونا تقدر بـ 3ر4 تريليون دولار مقارنة بـ 3ر10 تريليون دولار في شكل أصول.

وذكرت بلومبرج أن مكاسب سوق الأسهم دفعت ثروة جيل الألفية إلى أعلى حصة من إجمالي أصولها في ست سنوات، متجاوزة 4ر5 تريليون دولار. كما وصلت العقارات والسلع الاستهلاكية المعمرة في الربع الثالث إلى مستويات قياسية.

وارتفعت قيمة حيازات جيل الألفية من أسهم الشركات بمقدار 394 مليار دولار على مدار السنوات الخمس الماضية. وتضاعفت الأسهم في الأعمال الخاصة في السنوات الثلاث الماضية لتصل إلى 800 مليار دولار، ما يعكس طفرة في ريادة الأعمال بين الأمريكيين الأصغر سنا.