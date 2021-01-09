مكتب زوجة ماكرون يكشف عن إصابتها بكورونا عشية الكريسماس

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أعلن مكتب السيدة الأولى فى فرنسا بريجيت ماكرون، إصابتها بفيروس كورونا عشية الكريسماس.

وقال المكتب لـ(د.ب.أ)، اليوم السبت، إن بريجيت - 67 عاما، أصيبت بفيروس كورونا عشية الكريسماس في 24 ديسمبر.

كان زوجها الرئيس إيمانويل ماكرون، أصيب بفيروس كورونا قبلها بأسبوع فى منتصف ديسمبر الماضي، وبعد 6 أيام من الكريسماس جاءت نتيجة الاختبارات التي خضعت لها سلبية، بحسب ما أعلنه مكتبها.

وكان ماكرون عانى من السعال والحمى والتعب، بعد إصابته بالفيروس، وعزل نفسه أولا في المقر الرئاسي (لا لانتيرن).

وكانت الاختبارات التي أجرتها بريجيت ماكرون، سلبية في ذلك الوقت وأقامت في قصر الإليزية في باريس.

وبعد 7 أيام من العزل، تمكن ماكرون من مغادرة المقر الرئاسي، من حدائق القصر "فرساي" قبل أعياد الميلاد (الكريسماس).

ثم توجه الزوجان إلى مقر "فورت دو بريجانكون" الرئاسي على البحر المتوسط.

وطبقا لتقارير إعلامية، لم تعاني بريجيت ماكرون من أي أعراض شديدة.