 النيابة العامة تفتح طلبات التعيين لوظيفة معاون نيابة من خريجي دفعة 2020 - بوابة الشروق
السبت 9 يناير 2021 3:32 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع أن يساهم قرار تأجيل امتحانات نصف العام في تراجع إصابات كورونا بمصر؟

النتـائـج تصويت

النيابة العامة تفتح طلبات التعيين لوظيفة معاون نيابة من خريجي دفعة 2020

محمد فرج:
نشر في: السبت 9 يناير 2021 - 3:28 م | آخر تحديث: السبت 9 يناير 2021 - 3:28 م

أعلنت النيابة العامة، بدء قبول طلبات التعيين لشغل وظيفة معاون نيابة من خريجي دفعة 2020، اعتبارا من 16 يناير الجاري وحتى 21 من الشهر ذاته.

واشترط النيابة ألا يقل التقدير العام التراكمي للمتقدم عن "جيد" على الأقل، على أن يتم صرف الملفات من 16 يناير المقبل وحتى 21 من الشهر ذاته، على أن يتم تلقي الملفات من 30 يناير وحتى 15 فبراير القادم.

كما أشترطت النيابة لقبول الطلبات، تقديم المستندات المبينة بلوحة الإعلانات بدار القضاء العالي والمحاكم الابتدائية بالمحافظات، ووفق الجدول المرفق بالملف، على ألا يسمح بالدخول بدون ارتداء الكمامة بالإضافة لواقي الوجه "فيس شيلد".

ولفتت النيابة إلى أنه يتوجب على المتقدم لشغل الوظيفة تسجيل البيانات إلكترونيا عبر موقع النيابة العامة: www.ppo.gov.eg.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك