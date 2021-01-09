النيابة العامة تفتح طلبات التعيين لوظيفة معاون نيابة من خريجي دفعة 2020

أعلنت النيابة العامة، بدء قبول طلبات التعيين لشغل وظيفة معاون نيابة من خريجي دفعة 2020، اعتبارا من 16 يناير الجاري وحتى 21 من الشهر ذاته.

واشترط النيابة ألا يقل التقدير العام التراكمي للمتقدم عن "جيد" على الأقل، على أن يتم صرف الملفات من 16 يناير المقبل وحتى 21 من الشهر ذاته، على أن يتم تلقي الملفات من 30 يناير وحتى 15 فبراير القادم.

كما أشترطت النيابة لقبول الطلبات، تقديم المستندات المبينة بلوحة الإعلانات بدار القضاء العالي والمحاكم الابتدائية بالمحافظات، ووفق الجدول المرفق بالملف، على ألا يسمح بالدخول بدون ارتداء الكمامة بالإضافة لواقي الوجه "فيس شيلد".

ولفتت النيابة إلى أنه يتوجب على المتقدم لشغل الوظيفة تسجيل البيانات إلكترونيا عبر موقع النيابة العامة: www.ppo.gov.eg.