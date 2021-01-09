نواب جمهوريون يحذرون: مساءلة ترامب قبل مغادرته السلطة خطوة مثيرة للانقسام

حذر نواب جمهوريون من أن مساءلة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب في ظل اقتراب تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في 20 يناير الجاري ستكون خطوة مثيرة للانقسام.

وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت بأن شبكة "إن.بي.سي نيوز" الأمريكية حصلت على مسودة خاصة بمساءلة ترامب، تقول إن "الرئيس تورط في جرائم كبرى بالتحريض على تمرد".

وتشير المسودة التي صاغها الأعضاء الديمقراطيون في مجلس النواب إلى أن "الرئيس أدلى عامدا بتصريحات شجعت على عمل مخالف للقانون بمبنى الكونجرس"، وأنه "سيظل تهديدا إذا سُمح له بالبقاء في المنصب".

وأصدر زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب كيفين مكارثي بيانًا دعا فيه إلى الوحدة والانتقال السلس للسلطة.

وقال مكارثي في بيان "إقالة الرئيس قبل 12 يومًا فقط من فترة رئاسته لن يؤدي إلا إلى تقسيم بلادنا أكثر. لقد تواصلت مع الرئيس المنتخب جو بايدن اليوم وأخطط للتحدث معه حول كيفية العمل معًا للحد من سخونة (الوضع) وتوحيد البلاد".

بدوره، قال النائب توم ريد في تصريحات لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية: "أعارض المساءلة، أعتقد أنه في هذه المرحلة من الأهم التركيز على التعافي والقيام بانتقال سلمي للسلطة ...،كما أن إجراءات العزل تثير غضب أولئك الذين يعتقدون أن هذه الانتخابات قد سُرقت. وقد حان الوقت للمضي قدمًا".

كما قال مشرع آخر من الحزب الجمهوري إنهم شعروا أن المساءلة يمكن أن تزيد من تأجيج أسوأ غرائز المتطرفين ، مشيرًا إلى أنهم بحاجة إلى التأكيد على أنهم يأخذون مخاوف الناخبين بشأن أمن الانتخابات على محمل الجد وتبديد المؤامرات لبناء الثقة في الديمقراطية.

ويشار إلي أن النائب آدم كينزينجر هو العضو الجمهوري الوحيد في مجلس النواب الذي أيد علنًا تفعيل التعديل الخامس والعشرين من الدستور لإقالة ترامب من منصبه، كما أصبحت السيناتور ليزا موركوفسكي أول سيناتور جمهوري تطالب بإقالة ترامب.