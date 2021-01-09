لبنان يسجل 5414 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 5414 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 215 ألفا و553 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وأشارت الوزارة – في بيان لها – إلى تسجيل 20 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 1590 حالة، في حين يتواجد 535 شخصا في وحدات العناية المركزة، إلى جانب 168 شخصا على أجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات.

وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 26469 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.