 سكان مانيلا يشاركون في قداس «الناصري الأسود» بدلا من الموكب السنوي بسبب كورونا - بوابة الشروق
السبت 9 يناير 2021 10:21 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع أن يساهم قرار تأجيل امتحانات نصف العام في تراجع إصابات كورونا بمصر؟
النتـائـج تصويت

سكان مانيلا يشاركون في قداس «الناصري الأسود» بدلا من الموكب السنوي بسبب كورونا

مانيلا - د ب أ:
نشر في: السبت 9 يناير 2021 - 10:11 ص | آخر تحديث: السبت 9 يناير 2021 - 10:11 ص

خرج مئات الآلاف من المصلين في مانيلا، اليوم السبت، للمشاركة في قداس يكرم تمثالا للسيد المسيح عمره قرون، بدلا من أكبر موكب ديني في الفلبين، الذي تم إلغاؤه بسبب فيروس كورونا.

و"الناصري الأسود" هو تمثال خشبي للسيد المسيح، يحمل صليبا. ويعتقد المصلون أن التمثال يحقق الأمنيات للمصلين.

وموكب "الناصري الأسود" السنوي في مانيلا دائما ما يحضره الملايين. وهذا العام سيقام 15 قداسا خلال اليوم بدلا من ذلك.

وحافظ المصلون على متطلبات التباعد الاجتماعي، فيما كانوا يبدأون في الاصطفاف خارج "كنيسة صغيرة" للتمثال الناصري بمنطقة "كويابو" في مانيلا.

وحتى ظهر اليوم، زار حوالي 400 ألف شخص الكنيسة الصغيرة، طبقا للبريجادير جنرال، ليو فرانشيسكو، قائد قوة الشرطة في مانيلا.

ويعتقد أن التمثال تم جلبه من المكسيك إلى مانيلا في عام 1606 من قبل مبشرين إسبان. واشتعلت النار في السفينة التي كانت تحمله، لكن التمثال المتفحم نجا من الحريق وتم تسميته "الناصري الأسود".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك