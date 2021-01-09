سكان مانيلا يشاركون في قداس «الناصري الأسود» بدلا من الموكب السنوي بسبب كورونا

خرج مئات الآلاف من المصلين في مانيلا، اليوم السبت، للمشاركة في قداس يكرم تمثالا للسيد المسيح عمره قرون، بدلا من أكبر موكب ديني في الفلبين، الذي تم إلغاؤه بسبب فيروس كورونا.

و"الناصري الأسود" هو تمثال خشبي للسيد المسيح، يحمل صليبا. ويعتقد المصلون أن التمثال يحقق الأمنيات للمصلين.

وموكب "الناصري الأسود" السنوي في مانيلا دائما ما يحضره الملايين. وهذا العام سيقام 15 قداسا خلال اليوم بدلا من ذلك.

وحافظ المصلون على متطلبات التباعد الاجتماعي، فيما كانوا يبدأون في الاصطفاف خارج "كنيسة صغيرة" للتمثال الناصري بمنطقة "كويابو" في مانيلا.

وحتى ظهر اليوم، زار حوالي 400 ألف شخص الكنيسة الصغيرة، طبقا للبريجادير جنرال، ليو فرانشيسكو، قائد قوة الشرطة في مانيلا.

ويعتقد أن التمثال تم جلبه من المكسيك إلى مانيلا في عام 1606 من قبل مبشرين إسبان. واشتعلت النار في السفينة التي كانت تحمله، لكن التمثال المتفحم نجا من الحريق وتم تسميته "الناصري الأسود".