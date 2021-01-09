 وكيل الشباب بالإسكندرية تتابع الاستعدادات النهائية لانطلاق مونديال اليد - بوابة الشروق
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وكيل الشباب بالإسكندرية تتابع الاستعدادات النهائية لانطلاق مونديال اليد

هدي الساعاتي
نشر في: السبت 9 يناير 2021 - 3:59 ص | آخر تحديث: السبت 9 يناير 2021 - 3:59 ص

تفقدت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، اللمسات النهائية في صالة الألعاب الرياضية المغطاة ببرج العرب في إطار الاستعدادات لانطلاق بطولة كأس العالم لكرة اليد رجال المقرر انطلاقها في 13 يناير.
وتفقدت الاستعدادات النهائية في مداخل ومخارج الصالة كما تم تسليم الاعلام الخاصة بالدول المشاركة في البطولة لمسئولي حي العامرية لتعليقها في الطرق المؤدية الى الصالة.

وتستقبل صالة الألعاب الرياضية المغطاة ببرج العرب فرق المجموعة الثالثة والثامنة وهى  (روسيا، وكوريا وأنجولا وبيلاروسيا وسلوفينيا واليابان وكرواتيا وقطر).

وتعد صالة برج العرب واحدة من أربع صالات تقام عليها البطولة الاكبر في تاريخ كرة اليد، بعد زيادة عدد الفرق إلى 32 فريق، لأول مرة في تاريخ البطولة.

 

 

 

 

 

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