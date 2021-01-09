الجمارك السعودية تستقبل القادمين عبر منفذ سلوى الحدودي مع قطر بالورود

بدأت الجمارك السعودية في منفذ سلوى الحدودي مع دولة قطر أعمالها في المنفذ، حيث استقبل المنفذ صباح اليوم عددًا من القادمين مع بدء افتتاحه، وتم إنهاء الإجراءات الجمركية، وفقًا للضوابط والإجراءات الصحية المتبعة في جميع المنافذ.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السعودية «واس»، اليوم السبت، كانت الجمارك السعودية قد بدأت بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية العاملة بالمنفذ فور إعلان الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية والجوية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر، بتهيئة وتجهيز المنفذ من جميع الجوانب الفنية والتشغيلية وإكمال جميع الاستعدادات والخدمات.

كما تأكدت الجمارك السعودية من توافر جميع المتطلبات والاشتراطات اللازمة التي تُحقق تقديم خدمات جمركية متميزة لجميع العابرين من خلال المنفذ، حيث وزع العاملون بالجمارك الورود على القادمين إلى المنفذ.