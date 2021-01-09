الإمارات تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ بدء الوباء

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تسجيل 2998 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 227 ألفًا و702 في البلاد.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، صباح السبت، كشفت الصحة الإماراتية عن تسجيل خمس حالات وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 702.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 2264 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 203 آلاف و660.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا «كوفيد - 19»، اليوم السبت، إلى أكثر من 1.9 مليون وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 88 مليون إصابة.