محافظ بني سويف يتابع أعمال إنشاء أحواض تهدئة وترسيب «بحيرات» بسنور

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم السبت، سير العمل في مشروع رفع كفاءة وتأهيل مخر سيل سنور، حيث تفقد جانبي المخر، واطلع على الموقف التنفيذي لأعمال التأهيل ورفع الكفاءة، التي تشمل أعمال تدبيش وتكاسي وتوسعة وتعلية بطول 3 كيلومترات، بجانب تفقد الأعمال الجاري تنفيذها لتأمين خط الغاز المار بالمخر وغيرها من الأعمال التي تستهدف تقوية وتدعيم وتأهيل المخر لمرور وجريان مياه السيول أو الأمطار إلى النيل بشكل آمن.

وناقش المحافظ مع القائمين على المشروع، الموقف التنفيذي التفصيلي لأعمال تطوير وتأهيل مجرى المخر وإنشاء التكاسي على جانبيه، واستكمال أعمال الردم للجسور وتكاسي الدبش بمنطقة خط الغاز، بالإضافة إلى عمل صب خرسانية على الميول والقاع أمام وخلف الخط بعد الانتهاء من أعمال التدبيش، وذلك تحت إشراف فني وتنظيمي مشترك بين شركة الغاز ومديرية والري.

كما تفقد المحافظ أعمال إقامة أحواض تهدئة وترسيب (بحيرات)، حيث تم الانتهاء من أعمال إنشاء حوض بمساحة 150 م × 150 م تقريبًا، وجار الانتهاء من حوض آخر على مساحة 300 م× 300 م، ضمن الحلول الفنية الجاري تنفيذها، التي تهدف إلى تهدئة تدفق المياه في حالة قوة السيول أو الأمطار، وذلك بالتوازي مع أعمال رفع كفاءة وتطوير مخر السيل.

وناقش محافظ بنى سويف الموقف التنفيذي لأعمال الأحواض، مستفسرًا عن أحواض التجميع الكبيرة المقرر إنشاؤها على مسافة أبعد وباتجاه أقرب من محل تدفق مياه السيول القادمة من سلاسل جبال البحر الأحمر، وكذا الهدار والحواجز الترابية الجاري تنفيذها، مشددًا على أن المشروع يمثل أولوية قصوى ضمن خطة المحافظة.

رافق المحافظ خلال تفقده لمخر السيل: اللواء جمال مسعود السكرتير العام للمحافظة، وعبدالحي سيد ومحمد رياض نائبي رئيس مركز ومدينة بني سويف وعدد من التنفيذيين المعنيين بقطاع الري.