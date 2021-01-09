 بلجيكا: 750 يورو غرامة لرواد حفل عيد ميلاد خالفوا قواعد مكافحة كورونا - بوابة الشروق
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بلجيكا: 750 يورو غرامة لرواد حفل عيد ميلاد خالفوا قواعد مكافحة كورونا

بروكسل - د ب أ
نشر في: السبت 9 يناير 2021 - 8:52 م | آخر تحديث: السبت 9 يناير 2021 - 8:52 م

فرضت السلطات البلجيكية غرامة قدرها 750 يورو (917 دولارا) على كل شخص من بين عشرات من رواد حفل عيد ميلاد تم تنظيمه بمخالفة للوائح في البلاد، وبما بتعارض مع التعليمات الحالية التى تستهدف مكافحة فيروس كورونا، حسبما ذكرت وكالة أنباء "بيلجا" البلجيكية اليوم السبت.

وذكرت بيلجا أن المحتفلين بعيد الميلاد جاءوا من لوكسمبورج وفرنسا.

وعلمت الشرطة بتنظيم الحفل في تينتيجني قرب الحدود مع لوكسومبورج وفرنسا حوالى الساعة الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي.

وتفرض بلجيكا قيودا صارمة على الحركة خارج المنازل بين منتصف الليل والساعة الخامسة صباحا، ولا يُسمح للأشخاص بالخروج إلى الشوارع.

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