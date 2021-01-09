وزير النقل الإندونيسي يؤكد تحطم طائرة الركاب بوينج 737 بعد فقدان الاتصال بها

أكد وزير النقل الإندونيسي بودي كاريا سومادي، اليوم السبت، تحطم طائرة الركاب التابعة لشركة الطيران «سريويجايا» في بحر جاوة بالقرب من جزيرة لاكي، بعد إقلاعها من مطار العاصمة جاكرتا، وذلك نقلًا عن موقع «سبوتنيك» عربي.

وكان مدير اللجنة الوطنية لأمن النقل في إندونيسيا، قد أكد أن الاتصال فُقد بطائرة إندونيسية بعد إقلاعها من مطار جاكارتا نحو إحدى المقاطعات في البلاد.

وقال سوريانتو كاهيونو، إن فرق البحث والإنقاذ في البلاد أرسلت سفنا إلى آلاف الجزر التي من المرجح أن تكون الطائرة قد سقطت فوقها أو اتجهت نحوها.

ونشرت وكالة الأنباء الإندونيسية الرسمية معلومات أفادت بأن الطائرة كانت متجهة إلى بونتياناك، وفُقد الاتصال معها في تمام الساعة 2:40 دقيقة ظهرًا بالتوقيت المحلي.

وكشفت المعلومات المتوفرة أن الطائرة من طراز بوينج 737-500 وفُقد الاتصال بها بعد أن أصبحت على ارتفاع 11 ألف قدم، وكان الارتفاع يزداد ليصل إلى 13 ألف.