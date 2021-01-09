طالب رئيس "تحالف عراقيون" عمار الحكيم، اليوم السبت، الحكومة ومفوضية الانتخابات بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، مشيرا إلى أن نجاح بناء مدينة الصدر سيؤدي للنجاح في بناء العراق.

وقال الحكيم - خلال زيارته إلى مدينة الصدر، حسبما نقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية - "إذا نجحنا في بناء مدينة الصدر؛ سننجح في بناء العراق لأن البداية كانت من هنا"، داعيا إلى أن يكون حجم الخدمات المقدمة لأبناء المدينة بحجم تأثيرها الشعبي والسياسي والنخبوي والعشائري".

وطالب المفوضية العليا للانتخابات بالتأكيد على إجراء الانتخابات بموعدها المحدد في يونيو القادم انسجاماً مع دعوة الشعب والمرجعية بانتخابات مبكرة.