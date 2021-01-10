 الريال يسقط في فخ التعادل السلبي أمام أوساسونا بالدوري الإسباني - بوابة الشروق
الأحد 10 يناير 2021 12:40 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع أن يساهم قرار تأجيل امتحانات نصف العام في تراجع إصابات كورونا بمصر؟
النتـائـج تصويت

الريال يسقط في فخ التعادل السلبي أمام أوساسونا بالدوري الإسباني

د ب أ
نشر في: السبت 9 يناير 2021 - 11:56 م | آخر تحديث: السبت 9 يناير 2021 - 11:56 م

فرط فريق ريال مدريد في انتزاع صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، ولو بشكل مؤقت، وذلك عقب سقوطه في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه أوساسونا اليوم السبت في الجولة الثامنة عشر من الدوري ، والتي شهدت أيضا فوز برشلونة على غرناطة 4 / صفر وأشبيلية على ريال سوسيداد 3 / 2. 

وأثرت أرضية الملعب على أداء لاعبي الفريقين ولم يكن هناك العديد من الفرص الخطيرة على المرميين، بسبب الاجواء الباردة والثلوج التي غطت أجزاء كبيرة من الملعب.

ورفع الريال رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف أتلتيكو مدريد، فيما رفع أوساسونا رصيده إلى 15 نقطة في المركز التاسع عشر.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك