الخارجية العراقية: العقوبات الأمريكية بحق فالح فياض غير مقبولة

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أعربت وزارة الخارجية العراقية اليوم السبت عن استغرابها من قرار وزارة الخزانة الأمريكية بحق رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية فالح فياض.

وقالت وزارة الخارجيّة، في بيان صحفي اليوم إنَّ "القرار مثّلَ مفاجأة غير مقبولة".

وأوضحت أنَّها "ستُتابع بعناية مع الإدارتين الحالية والجديدة في واشنطن جميع القرارات الصادرة عن وزارة الخزانة الامريكيّة بحقِّ أسماءٍ عراقيّة والعمل على معالجة تبعاتِ ذلك".

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية فرضت أمس الجمعة عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، متّهمة إياه بالتورّط في "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".