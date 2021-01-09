 الشرقية: فض 10 حفلات زفاف وفرض غرامة على أصحابها لمنع انتشار كورونا - بوابة الشروق
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الشرقية: فض 10 حفلات زفاف وفرض غرامة على أصحابها لمنع انتشار كورونا

فاطمة علي
نشر في: السبت 9 يناير 2021 - 12:23 م | آخر تحديث: السبت 9 يناير 2021 - 12:23 م

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فض 10 حفلات زفاف وأفراح شعبية وفرض غرامة مالية قدرها 4000 جنيه على أصحابها؛ وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال المحافظ، في بيان له، إن رئاسة مركز ومدينة الزقازيق، شنت حملة تفتيشية لمراجعة مدى التزام أصحاب قاعات الأفراح بغلقها وعدم إقامة أية حفلات زفاف لمنع انتشار الفيروس.

وأسفرت الحملة عن فض حفل زفاف في قاعرة بطريق الأحرار، وتمت تفرقة المعازيم وتغريم أصحاب الحفل والقاعة، فيما تم فض قاعتي تصوير حفلات زفاف وتغريم أصحابها بسبب التجمعات.

كما تم فض 9 أفراح شعبية بقرى تابعة لمركز ومدينة ديرب، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وتغريمهم، وتغريم 80 مواطنًا لم يرتدوا الكمامات، بالإضافة إلى ضبط 3 كافتيريات مخالفة ومصادة 18 شيشة.


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