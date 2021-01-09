 كورونا في العالم: الإصابات تتخطى 89 مليونا والوفيات حوالى 1.92 مليون - بوابة الشروق
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كورونا في العالم: الإصابات تتخطى 89 مليونا والوفيات حوالى 1.92 مليون

نيويورك - د ب أ
نشر في: السبت 9 يناير 2021 - 7:31 م | آخر تحديث: السبت 9 يناير 2021 - 7:32 م

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم إلى 89 مليونا وألف و553 حالة، حتى اليوم السبت، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن كوفيد-19، مليونا و916 ألفا و92 حالة.


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