أمين النواب: الكشف الحراري للأعضاء في جلسة الافتتاح الثلاثاء المقبل

قال المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، إن البرلمان يبدأ جلسته الافتتاحية يوم الثلاثاء المقبل وسط إجرارات احترازية مشددة، موضحًا أنه سيتم الكشف عن درجة حرارة النواب بالكواشف الحرارية، فضلًا عن التزامهم باتداء الكمامات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب والمذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الجمعة، أن الأمانة العامة اتخذت تدابيرًا وقائية خاصة بالتباعد الاجتماعي بين النواب داخل قاعة المجلس، مؤكدًا أهمية سلامة إجراءات الجلسة الافتتاحية والتي تعتمد عليها باقي الجلسات.

وأشار إلى أنه تم رفض اقتراح أن يتم القسم بشكل جماعي، وسيتم من خلال تأدية كل عضو للقسم بشكل منفرد، مضيفًا أنه سيتم انتخاب رئيس المجلس والوكيلين خلال الجلسة الافتاحية.

وأوضح أن قاعة البرلمان تستوعب 610 مقاعد دون تباعد اجتماعي، و305 في حالة الالتزام بالتباعد الاجتماعي، مفيدًا بأنه سيتم تقسيم النواب الذين سيحضرون في القاعة إلى قسمين وهما الأعضاء الفردين ونواب القائمة والمعينين، قسم منهم يحضر داخل القاعة وآخر يبقى خارجها.

وذكر أن نواب الفردي سيتم ترتيب مقاعدهم، وفقًا لقانون تقسيم الدوائر في الانتخابات، يليهم نواب القائمة ثم المعينين، مضيفًا أن الجلسة تبدأ باستقبال نواب الفردي والذين سيؤدون القسم كل عضو على حده، وبانتهاء تأدية القسم تنتهي الجلسة ويغادرون القاعة التي سيتم تطهيرها.

ونوه بأنه بعد تطهير القاعة يتم استقبال نواب القائمة والمعينين لتأدية القسم كل عضو على حده، ذاكرًا أنه في تلك الجلسة ستبدأ عملية تقدم النواب للترشح لرئاسة مجلس النواب للأعضاء من داخل وخارج القاعة.

وأفاد بأن التصويت على انتخاب رئيس مجلس النواب سيتم من خلال مجموعة من الصناديق المتحركة التي يدلي فيها النواب بالقائمة بأصواتهم من مقاعدهم الخاصة دون إحداث تزاحم بالقاعة، ويليهم نواب الفردي بعد مغادرة القائمة للقاعة، ثم تعلن النتيجة خلال الجلسة.

وأكد أن ارتداء النواب للكمامة داخل القاعة إلزامي، قائلًا إن انتخاب وكيلي المجلس سيتم بنفس طريقة انتخاب رئيس البرلمان.

ولفت إلى إقامة خيمة كبيرة خارج مقر المجلس تستوعب نحو 250 عضوًا خاصة بانتظار النواب ومطبق بها التباعد الاجتماعي، مشيرًا إلى أنها متصلة بقاعة المجلس بالصوت والصورة.

وشدد على حضور نواب الفردي قبل الساعة 11 صباحًا وذلك لإتمام الإجراءات الخاصة بالكشف الحراري ومعرفة النواب لمقاعدهم الخاصة، فضلًا عن حضور نواب القائمة في تمام الساعة 2 ظهرًا منعًا لحدوث تزاحم.