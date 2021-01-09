الهند تطلق واحدة من أكبر حملات التطعيم ضد كورونا

تعتزم الهند اطلاق واحدة من أكبر حملات التلقيح ضد فيروس كورونا في العالم ، تهدف إلى وقف انتشار مرض كوفيد -19الناجم عن الفيروس الذي أصاب 4ر10مليون شخص داخل حدودها و دفع اقتصادها إلى الركود.حسبما ذكرت اليوم السبت وكالة بلومبرج للأنباء.

واعتبارا من 16 يناير الجاري، ستبدأ الدولة الواقعة في جنوب آسيا في إعطاء الجرعات الأولى من لقاح مضاد لمرض كوفيد-19 لما يقرب من 30 مليون عامل رعاية صحية وغيرهم من موظفي الخطوط الأمامية الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى، وفقًا لبيان لوزارة الصحة.

وذكر البيان، الذي اوردته بلومبرج، أن برنامج التطعيم سوف يشمل 270 مليون شخص آخر، بما في ذلك كبار السن والأشخاص الذين يعانون من عدة أمراض في المرحلة التالية.