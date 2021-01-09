صحيفة إماراتية تسلط الضوء على مصادقة مجلس الشيوخ الأمريكي على فوز بايدن

أبوظبي - سلطت صحيفة (الخليج) الإماراتية، الضوء على مصادقة مجلس الشيوخ الأمريكي على فوز جو بايدن وسيطرة الديمقراطيين على كل المؤسسات التنفيذية والتشريعية.

وذكرت الصحيفة -في افتتاحيتها اليوم السبت تحت عنوان "بايدن صار حراً"- أنه صار بإمكان الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن، أن يتنفس الصعداء، فبعد انتخابات ولاية جورجيا، وفوز اثنين من الديمقراطيين بمقعدين في مجلس الشيوخ، وهما رافائيل وارنوك، وجون أوسوف، فإن الديمقراطيين باتوا يسيطرون على المجلسين (النواب والشيوخ)، وصارت أيادي بايدن طليقة، وبإمكانه أن يحكم من دون تقيّد من حركته السياسية، وتنفيذ برنامجه الانتخابي، خصوصاً في القضايا الرئيسية مثل الرعاية الصحية والقواعد الخاصة بالبيئة والعدالة الجنائية.

وأضافت أن فوز وارنوك، وأوسوف، يعني أن الحزبين باتا يتقاسمان مناصفة مجلس الشيوخ، لكن الدستور يسمح لكل من رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، ونائبة الرئيس كامالا هاريس، بتعديل الكفة لمصلحة الديمقراطيين.