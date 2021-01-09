رفع جندي سابق من مدينة جلاسكو الاسكتلندية، دعوى قضائية ضد وزارة الدفاع، تزيد قيمتها على 700 ألف جنيه إسترليني، مدعيًا أن إطلاق النار كان له دور في فقدانه السمع.

وقال أليستير بلاك، صاحب الـ41 عامًا، خلال أمر قضائي صادر في محكمة لندن، إنه يحتاج الآن إلى أجهزة سمعية رقمية بعد تعرضه لمستويات عالية من الضوضاء، خلال 21 عامًا من الخدمة العسكرية.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يقول الأمر القضائي، إنه عندما التحق بلاك بالجيش كان سمعه كاملاً، ولكنه الآن يعاني من الضوضاء التي يسببها الصمم وطنين الأذن.

ويدعي بلاك أن ذلك ناتج عن الضوضاء الصادرة عن الأسلحة، بما في ذلك الرشاشات والبنادق والقنابل اليدوية وقاذفات الصواريخ، ومن السفر في وسائل النقل العسكرية.

والتحق بلاك إلى الجيش في عام 1996، وأرسل إلى أيرلندا الشمالية 9 مرات، حيث كان يتعرض لضوضاء عالية في كل مرة يصفر فيها سلاحه، كما عمل في ألمانيا والبوسنة وكينيا وكوسوفو والعراق والفوكلاند وقبرص وأفغانستان قبل أن يخرج من المستشفى؛ بسبب فقدان السمع الناجم عن الضوضاء في مارس 2017.

ويتهم بلاك وزارة الدفاع بالإهمال في عدم توفير الحماية الكافية من الضوضاء، والفشل في توفير حماية للأذن تتناسب بشكل صحيح مع خوذته، والفشل في توفير سدادات أذن وغطاء للأذنين، ليتم ارتداؤها في نفس الوقت.

كما اتهمت وزارة الدفاع بالتقصير في تحذيره من مخاطر التعرض للضوضاء المفرطة، وعدم إصدار أمر له بارتداء واقيات الأذن كلما كان من المحتمل أن يتعرض لضوضاء عالية.

علاوة على ذلك يتهم بلاك وزارة الدفاع بعدم التفاتها إلى المعلومات والتحذيرات الواردة في المنشورات الطبية والصناعية التي كان يجب أن تكون على علم بها، فيما يتعلق بآثار الضوضاء على السمع.

يقول السيد بلاك إنه تعرض لضوضاء مفرطة بعد وقت قصير من انضمامه إلى الجيش ، وأنه خلال تمرين إطلاق النار الحي في كاتريك في عام 1997، أمره المدربون بترك أحد أوقية الصوت للأذن بعيدًا حتى يتمكن من سماع التعليمات.

وأضاف أنه في الأسابيع الأخيرة من التدريب الأساسي، قيل له إن سمعه ضعيف وأنه لا يمكنه الاستمرار في وحدته حتى يتم تقييمه في المستشفى.

بعد ذلك تم وضع بلاك في فصيلة احتجاز لمدة شهرين واستمر في التعرض للضوضاء أثناء التدريبات، لأنه لم يرتدي قطعة حماية السمع، على حد قوله.

وتم إصدار دعوى السيد بلاك من الناحية الفنية خارج الحدود الزمنية العادية التي يسمح بها القانون برفع الدعاوى، لكنه يطلب من المحكمة السماح للمطالبة بالمضي قدمًا على الرغم من ذلك.

ويقول إنه لم يكن يدرك أنه بإمكانه المقاضاة، حتى تلقى ردًا على وثيقة تسريحه الطبي، التي نشرها على موقع المحاربين القدامى.