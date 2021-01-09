12 مليار جنيه حصيلة العملات الأجنبية لدى «الأهلى للصرافة» خلال عام 2020

بلغت حصيلة العملات الأجنبية لدى شركة الأهلى للصرافة خلال العام الماضى نحو 12 مليار جنيه، تبعا لتصريحات عبدالمجيد محيى الدين رئيس مجلس إدارة الشركة.

إضاف محيى الدين فى تصريحات لـ«مال وأعمال ــ الشروق» أن الشركة حققت حجم معاملات خلال العام الماضى يعادل ما حققته عام 2019، وذلك على الرغم من تداعيات أزمة كورونا وما ترتب عليها من توقف حركة السفر والنقل، وأرجع محيى الدين عدم تراجع معاملات للشركة إلى زيادة عدد فروعها والتى وصلت إلى 49 فرعا مقابل 32 فرعا فى عام 2019.

وقال إن الأهلى للصرافة تمتلك شبكة فروع تغطى 24 محافظة، وعددها 49 فرعا، حيث افتتحت الشركة فى نوفمبر الماضى فرعا لها فى منطقة الدقى بالقاهرة، والمخطط أن تفتتح أربعة فروع أخرى خلال الربع الأول من العام الحالى تتوزع بمناطق وسط البلد القاهرة، بورسعيد، مرسى مطروح، المنتزه بالإسكندرية.

«تستهدف الشركة بنهاية العام الحالى الوصول بعدد فروعها المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية إلى 60 فرعا» قال محيى الدين.

كان البنك الأهلى المصرى ــ أكبر بنك حكومى ــ وافق على ضخ 100 مليون جنيه فى رأسمال مال شركة الأهلى للصرافة ليصل رأسمالها المدفوع إلى 300 مليون جنيه، تبعا لتصريحات محيى الدين.

ويبلغ أن رأسمال الشركة المرخص 400 مليون جنيه، والمدفوع 300 مليون جنيه بعد موافقة البنك الأهلى على ضخ 100 مليون جنيه.

اضاف محيى الدين أن إتمام عملية زيادة رأس المال معلقة لحين الحصول على موافقة لجنة «تنمية سيناء» وذلك لامتلاك الشركة فرعا فى مدينة شرم الشيخ، وهو ما يستلزم موافقة لجنة سيناء على ضخ اموال جديدة فى رأسمال الشركة.

وقال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى فى تصريحات سابقة بأن شركة الأهلى للصرافة التى تعدى إحدى أذرع الخدمات المالية التى يقدمها ويتوسع فيها البنك الأهلى المصرى تم تأسيسها عام2017 توازيا مع قرارات تحرير سعر الصرف من أجل المساهمة فى استقرار أسعار صرف العملات بالسوق المصرية، وذلك برأسمال مرخص 200 مليون جنيه تم إصداره بالكامل، كما تمت الموافقة على زيادة رأس المال المرخص ليصل إلى 400 مليون جنيه.