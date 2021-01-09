الطائرة الإندونيسية هبطت 10 آلاف قدم في دقيقة واحدة بعد 4 دقائق من الإقلاع

أعلنت وسائل إعلام إندونيسة عن فقدان الاتصال بطائرة تابعة لشركة "طيران سريويجايا" بعد إقلاعها من العاصمة جاكرتا، اليوم السبت، في طريقها إلى بونتياناك في مقاطعة كاليمانتان الغربية.

وقالت شركة "طيران سريويجايا"، في بيان إنها لا تزال تجمع معلومات أكثر تفصيلا بشأن الرحلة قبل الإدلاء بأي بيان، وفقا لوكالة رويترز.

كذلك أكدت وزارة النقل الإندونيسية أن عمليات البحث والإنقاذ قد بدأت الآن بعد أن فقد الاتصال بالطائرة.

والطائرة التي انقطع الاتصال بها تقل 50 شخصا على الأقل وهي من نوع "بوينج 737-500".

وذكرت خدمة "فلايت رادار 24" لتعقب الطائرات عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" أن طائرة الرحلة إس.جي 182 نزلت مسافة أكثر من 10 آلاف قدم عن الارتفاع، الذي كانت تحلق فيه خلال أقل من دقيقة واحدة وذلك بعد حوالي 4 دقائق من الإقلاع.