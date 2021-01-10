أشرف زكي: لن أحيل أزمة رحاب الجمل إلى النيابة ولكن الشطب في يدي

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، إنه سيتم إيقاف أي شخص سيكتب شكوى على مواقع التواصل الاجتماعي، لأن الإساءة لمصر وليس لأسماء، مشيرًا إلى ما حدث مع الفنانة رحاب الجمل التى كتبت شكوى على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء السبت، أنه لا يمتلك حساب على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، متابعًا: «أحد أصدقائى أرسل لى ما كتبته الفنانة رحاب الجمل، وقلت لها فى نقابة اللي عندك قوليه فيها والنقابة تجيبلك حقك في 5 دقائق».

وأوضح أن الخلاف سيتم حله بالتحقيق أو التراضي، ذاكرًا أن الفنانين مستائين من الواقعة وهم أكثر من يتعرضون للإساءة.

وتابع: «هذا سلوك يخيف الناس، فالفيلم الذى حدثت به الواقعة، كان من المفترض أن تكون أخباره على صفحات الفن وليس الحوادث»، مؤكدًا أن الواقعة حدثت بأحد الفنادق وليس بمكان تصوير الفيلم.

وذكر أنه «منذ سنوات طويلة تحدث خلافات، ولكن ليس بهذا الشكل، فزملاء من الدول العربية يتواصلوا معنا، فهذه سمعة بلد»، قائلًا: «النقابة تقدر تخلى الوظيفة تختلف وأنا ممكن أشطب المخطيء، وأدعو الاثنين لمقابلتي».