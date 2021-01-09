الشباب والرياضة: جاهزون لاستقبال مونديال اليد وفق إجراءات احترازية مشددة

قال الدكتور محمد فوزي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، إن مصر جاهزة لاستقبال بطولة العالم لكرة اليد على أربعة صالات مغطاة، في برج العرب بالإسكندرية، مجمع حسن مصطفى الدولي بأكتوبر، استاد القاهرة الدولي، والعاصمة الإدارية.

وأضاف فوزي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مانشيت» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الجمعة، أن الفنان تامر حسني سييحي حفل الافتتاح يوم 13 يناير الجاري، مشيرًا إلى اتخاذ إجراءات احترازية مشددة طوال أيام البطولة.

وأوضح أن اللجنة الطبية قامت بإجراءات احترازية على أعلى مستوى، من خلال تطبيق نظام القاعة الطبية، مضيفًا أن هناك تأمين شامل للمنتخابات منذ وصولهم المطارات وحتى الفنادق.

وأكد أن التجربة المصرية فس بطولة هذا العالم سيشهدها العالم أجمع، معقبًا: «التنظييم والبنية الإنشائية التي تمت إنجاز يحسب للدولة، إضافة إلى أهمية دور الإعلام في إنجاج البطولة».